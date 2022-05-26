«Новое Простоквашино» переведено на жестовый язык

Мультсериал «Новое Простоквашино» в переводе на русский жестовый язык опубликован в социальной сети «ВКонтакте», он также включен в сетку вещания телеканала «Мультиландия». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании МТС.

«Более 40 серий мультфильма „Новое Простоквашино“ с сурдопереводом размещены в социальной сети „ВКонтакте“, они также включены в сетку вещания телеканала „Мультиландия“, доступного в том числе в онлайн-кинотеатре KION», — говорится в сообщении.





Реализацией проекта занималась компания МТС, в которой выразили надежду, что он поможет социализации и адаптации глухих и слабослышащих детей.





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