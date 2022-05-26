В июне Россию с «Большими гастролями» посетят пять театров из ближнего зарубежья

26.05.2022

В июне Россию с «Большими гастролями» посетят пять театров из ближнего зарубежья

В июне пять русских театров из ближнего зарубежья выступят по программе «Большие гастроли» Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России, стартовавшей в конце февраля.

Спектакли пройдут в Туле, Саранске, Воронеже и Саратове. По зарубежному направлению программы два российских театра уже успели выступить в Ереване и Сухуме.

Программа «Большие гастроли» включает всего шесть направлений — федеральное, межрегиональное, для детей и молодежи, студенческое, зарубежное, а также направление по поддержке гастрольной деятельности частных театров. В этом году все они стартовали практически одновременно.

Фото: Pixabay