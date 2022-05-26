В Москве пройдет V Всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра

С 27 июня по 2 июля в столице пройдет V Всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра, организованный Московской филармонией в рамках нацпроекта «Культура».





Заявки на участие принимаются до 10 июня включительно.





Фото: Минкультуры РФ

Принять участие в конкурсе могут музыканты в возрасте от 20 до 28 лет. Победителям в каждой специальности будут присуждены денежные премии от 100 до 200 тысяч рублей. По решению жюри конкурса его участникам может быть предложена работа (стажировка) в Российском национальном молодежном симфоническом оркестре.