Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения ее премии, которая должна стать аналогом «Оскара». Об этом он заявил в Бишкеке во время первого Евразийского экономического форума.

«Это должна быть дорогая премия, за которую должны биться», — сказал он. По его мнению, учредителем кинопремии должна стать новая Евразийская киноакадемия.





Как считает Михалков, в последние годы со стороны западных государств наблюдается «мощнейшая атака на культурную цивилизацию». Это привело к тому, что искусством стало называться то, что «им не является».





Защититься от этого, сохранить культурные и нравственные ценности, полагает он, можно лишь с помощью «евразийской цивилизации».





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