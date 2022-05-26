В Чите стартует Забайкальский международный кинофестиваль

26.05.2022
Заслуженные артисты России Нонна Гришаева и Александр Олешко проведут в Чите торжественное открытие Забайкальского международного кинофестиваля, который переносился два года, сообщила пресс-служба министерства культуры края.
«На церемонии открытия гостей ждет невероятное шоу, музыкальные постановки, хореографические номера, выступления актеров театра и кино, подготовленные специально для кинофестиваля. Зрители церемонии смогут познакомиться с фильмами и членами жюри, которым предстоит отбор лучших картин в основном конкурсе и конкурсе молодежных фильмов „Новый взгляд“. Ведущими торжественной церемонии открытия выступят заслуженные артисты России, актеры театра, кино, телевидения и эстрады Нонна Гришаева и Александр Олешко», — говорится в сообщении.
Как уточнили в минкульте Забайкалья, в конкурсных программах будут представлены как отечественные, так и зарубежные картины, которые никогда не показывали в России. В частности, в репертуар вошли фильмы из Израиля, Шри-Ланки, Монголии, Италии. Церемония закрытия фестиваля состоится 29 мая.
Фото: Pixabay