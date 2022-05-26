Владимир Путин поздравил Александра Калягина с 80-летним юбилеем

26.05.2022
Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР, председателя Союза театральных деятелей РФ, художественного руководителя театра Et Cetera Александра Калягина с 80-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.
«Большой и щедрый талант, безграничная преданность избранному делу помогли вам добиться признания на ниве созидания и творчества, воплотить в театре и кинематографе яркие, неординарные идеи и замыслы. Важно, что и сегодня вы объединяете вокруг себя замечательный коллектив московского театра Et Cetera, радуете публику интересными спектаклями и громкими премьерами», — говорится в поздравлении президента.
Глава государства также отметил плодотворную и востребованную работу Калягина на посту председателя Союза театральных деятелей (СТД) РФ.
Фото: Pixabay