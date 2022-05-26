Актер Роман Мадянов высказался о попытках запрета российской культуры

Заслуженный артист России заявил в разговоре с «Известиями» о том, что его «не волнует» мнение западных стран об отечественной культуре.





«Меня совершенно не интересует и не волнует, что думают о нашей культуре на Западе. Меня волнует то, что происходит в моей стране, вот и всё. Я хочу, чтобы здесь всё было нормально и спокойно. Сами разберемся, сами выясним», — сказал собеседник издания, комментируя вопрос об отношении к попыткам отмены российской культуры.





Также Роман Мадянов отметил, что отечественный кинематограф ждет светлое будущее, поскольку Россия полна «бесконечными талантливыми людьми». Он подчеркнул, что «наша страна могла и умеет создавать истинные произведения искусства», что доказал Советский Союз.





Фото: кадр из фильма «Куприн»