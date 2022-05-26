Появились первые кадры из хоррор-адаптации «Винни-Пуха»

26.05.2022
Инди-фильм «Винни-Пух: Кровь и мед» впервые представит популярного персонажа в новом для него жанре, пишет Comic Book.
Портал опубликовал первые кадры
из хоррора Winnie the Pooh: Blood and Honey, на которых герои книг Алана Александра Милна Винни-Пух и Пятачок предстали в образе маньяков.
Режиссером независимого фильма выступает Рис Фрейк-Уотерфилд, для которого «Кровь и мед» станет дебютной кинокартиной. Подробности сюжета пока не раскрываются. Известно, что в проекте снимаются Эмбер Дойг-Торн, Мария Тейлор и Даниэль Скотт.
Дата релиза хоррор-истории о Винни-Пухе и его друзьях пока не названа.
Фото: Рixabay