Появились первые кадры из хоррор-адаптации «Винни-Пуха»

26.05.2022

Появились первые кадры из хоррор-адаптации «Винни-Пуха»
Инди-фильм «Винни-Пух: Кровь и мед» впервые представит популярного персонажа в новом для него жанре, пишет Comic Book.

Портал опубликовал первые кадры из хоррора Winnie the Pooh: Blood and Honey, на которых герои книг Алана Александра Милна Винни-Пух и Пятачок предстали в образе маньяков.

Режиссером независимого фильма выступает Рис Фрейк-Уотерфилд, для которого «Кровь и мед» станет дебютной кинокартиной. Подробности сюжета пока не раскрываются. Известно, что в проекте снимаются Эмбер Дойг-Торн, Мария Тейлор и Даниэль Скотт.

Дата релиза хоррор-истории о Винни-Пухе и его друзьях пока не названа.

Фото: Рixabay