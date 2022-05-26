Группа «ДДТ» опровергла сообщения о прекращении концертов в России

Появившиеся в СМИ новости о завершении концертной деятельности «ДДТ» в РФ являются фейком, говорится в посте музыкантов во «ВКонтакте».





«Внимание! Разоблачаем фейк! Юрий Шевчук не заявлял о прекращении концертной деятельности "ДДТ" в России! <...> Это бред! Группа может и хочет выступать, не сомневайтесь!» — говорится в сообщении коллектива во «ВКонтакте».





Отмечается, что некоторые СМИ «решили "хайпануть" и вырвали из контекста слова ЮЮ о концертах в России». В действительности он выразил надежду на временное прекращение выступлений.





Накануне ряд СМИ со ссылкой на интервью лидера «ДДТ» Юрия Шевчука израильской радиостанции «Первое радио 89.1FM» сообщили о планах группы поехать в Израиль, поскольку концертная деятельность в России подходит к концу.





Фото: Mahufi, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26274032