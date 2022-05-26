Раскрыты новые подробности третьего сезона сериала «Ведьмак»

26.05.2022
В грядущих эпизодах может появиться Лже-Цири в исполнении Фрэнсис Пули, сообщил Redanian Intelligence.
По его информации, героиня актрисы значится под именем Терин, однако в книгах Анджея Сапковского, по которым снимают сериал, не было такого персонажа.
Издание не исключило, что на самом деле Пули сыграет двойника принцессы Цири. Основанием для предположения послужило внешнее сходство между ней и Фрейей Аллен, играющей Цири. Кроме того, Фрэнсис Пули участвовала в съемках с Бартом Эдвардсом, исполнителем роли отца Цири Эмгыра вар Эмрейса.
Съемки третьего сезона «Ведьмака» (The Witcher) стартовали в начале апреля. Дата премьеры новых серий пока не названа.
Фото: кадр из сериала «Ведьмак»