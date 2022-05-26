В «Иллюзионе» покажут немой триллер «Коттедж в Дартмуре»

26.05.2022
Киносеанс пройдет в рамках программы «Забытый немой», которая включает редко демонстрируемые шедевры немой эпохи, говорится в пресс-релизе.
29 мая в московском кинотеатре «Иллюзион» состоится показ «Коттеджа в Дартмуре» Энтони Асквита, который стал для «молодого и рассерженного» режиссера «четвертым по счету и, пожалуй, самым дерзким фильмом».
Авангардную картину с очень сложным монтажом и структурой представит историк кино, старший искусствовед Госфильмофонда Тамара Шведюк.
Начало сеанса в 15:00.
Фото: кадр из фильма «Коттедж в Дартмуре». Предоставлено пресс-службой «Иллюзиона»