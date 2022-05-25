Хабенский рассказал о проекте «АРТХАБ» МХТ Чехова

Экспериментальный проект «АРТХАБ», который стартовал во вторник на Новой сцене Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова, призван способствовать поиску новой драматургии и новых имен в режиссуре. Об этом сообщил художественный руководитель театра Константин Хабенский, пишет ТАСС.





«Главный посыл этого проекта, его истоки идут от самого создания Московского Художественного театра: это поиск новой драматургии, нового языка и новых имен в режиссуре. Мы пытаемся приманить к нам на площадку современных драматургов», — сказал он.





Он рассказал, что уже раскуплены абонементы на первый блок показов (по пять показов), а сам формат просмотра по пять эскизов позволяет зрителям оценить весь блок целиком и проголосовать за понравившуюся заявку.





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