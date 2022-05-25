Более 1,8 млн билетов продали в музеях РФ по Пушкинской карте

«В музеи куплено 1 887 070 билетов на сумму 729 918 287 рублей», — указано в сообщении.





Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, рейтинг самых популярных среди владельцев Пушкинской карты музеев возглавила Государственная Третьяковская галерея, где было куплено в рамках программы более 140 тыс. билетов.





На посещение экспозиции Государственного Эрмитажа куплено более 57 тыс. билетов. А в Государственный мемориальный музей А.А. Кадырова приобретено более 47 тыс. билетов.









Фото: сайт Пушкинской карты