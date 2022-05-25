Утерянную картину Тициана стоимостью $7 млн обнаружили в Италии

25.05.2022
Итальянские правоохранители нашли считавшуюся утерянной картину Тициана «Портрет мужчины в берете» (Portrait of a Man with a Beret), стоимость которой оценивается в $7 млн, пишет «Культуромания».
Картина пропала в 2004 году. Правоохранители считают, что ее незаконно вывезли в Швейцарию. Отряд карабинеров по охране культурного наследия вышел на полотно по наводке.
Картину обнаружили в мастерской в итальянском городе Асти, куда ее передали на реставрацию.
По приказу властей шедевр конфисковали и вернули государству.
Фото: Pixabay