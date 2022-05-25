Всероссийский фестиваль «Гринландия» под Кировом состоится в очном формате

25.05.2022
Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» под Кировом состоится в июле после двухлетнего перерыва в очном формате. Свое участие подтвердили народный артист РФ Олег Газманов, заслуженный артист РФ Сергей Трофимов и российский поэт-песенник Александр Шаганов, сообщается на сайте фестиваля.
«Организатор и идейный вдохновитель Всероссийского фестиваля авторской песни, депутат Госдумы Олег Валенчук рассказал, что после двухлетнего перерыва, связанного с коронавирусом, „Гринландия-2022“ состоится в очном формате», — говорится в сообщении.
Фестиваль традиционно пройдет на поляне в Башарово под Кировом 14-17 июля.
Фото: Pixabay