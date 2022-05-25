В Петербурге провели историческую реконструкцию швартовки ботика Петра Великого

25.05.2022
Историческую реконструкцию швартовки ботика Петра Великого в первой гавани русского флота будущей столицы Российской империи на Васильевском острове провели в среду в Петербурге, пишет ТАСС.
В Петербурге состоялась реконструкция швартовки ботика Петра Великого в первой гавани русского флота будущей столицы Российской империи на Васильевском острове.
Историческая реконструкция состоялась в рамках мероприятия «Был бы флот, а гавани найдем...» Центрального военно-морского музея имени Петра Великого.
Фото: Pixabay