В Петербурге провели историческую реконструкцию швартовки ботика Петра Великого

25.05.2022

В Петербурге провели историческую реконструкцию швартовки ботика Петра Великого

Историческую реконструкцию швартовки ботика Петра Великого в первой гавани русского флота будущей столицы Российской империи на Васильевском острове провели в среду в Петербурге, пишет ТАСС.

В Петербурге состоялась реконструкция швартовки ботика Петра Великого в первой гавани русского флота будущей столицы Российской империи на Васильевском острове.

Историческая реконструкция состоялась в рамках мероприятия «Был бы флот, а гавани найдем...» Центрального военно-морского музея имени Петра Великого.

Фото: Pixabay