Писатели Яна Вагнер и Марина Москвина выступят на «Библионочи» в Екатеринбурге

Автор романа «Вонгозеро», по которому снят сериал «Эпидемия», Яна Вагнер и детский писатель Марина Москвина встретятся с читателями в Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского в рамках «Библионочи». Она состоится 28 мая. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по социокультурной деятельности библиотеки Елена Гармс.

«Мы ждем двух хедлайнеров, двух гостей «Библионочи». Это московская писательница Марина Москвина, многие из вас ее знают по книге «Моя собака любит джаз» — по мотивам этой книги [создан] мультфильм <...> «Везуха!» <...> Она приезжает и привозит <...> презентацию своей новой книги «Три стороны камня». <...> Кроме того, следующий хедлайнер — это Яна Вагнер, <...> ее негласно называют «русским Стивеном Кингом», роман ее называется «Вонгозеро», он был издан в 2011 году, это был первый ее роман, он сразу получил популярность, экранизацию (сериал «Эпидемия»), сейчас готовится экранизация нового романа «Кто не спрятался», — поделилась она.





Также в регионе пройдут встречи и с другими писателями. Так, в областной библиотеке для детей и молодежи им. В.П. Крапивина представит свои новые работы писатель-фантаст Евгений Гаглоев.





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