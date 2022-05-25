ГД приняла в I чтении законопроект о зарплате артистам в простое не ниже МРОТ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, гарантирующий оплату труда в размере не ниже МРОТ артистам, которые не выступают и не участвуют в создании произведений в течение какого-либо времени.

Законопроект, который кабмин внес в нижнюю палату парламента 4 апреля, предлагает установить минимальный размер оплаты времени, в течение которого творческие работники не участвуют в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений или не выступают.





Выплаты будут устанавливаться исходя из тарифной ставки, оклада творческого работника с доплатами и надбавками компенсационного или стимулирующего характера, но не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (МРОТ).









Сумма оплаты будет рассчитываться «пропорционально времени, в течение которого творческие работники не участвуют в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений или не выступают», отмечается в пояснительных материалах.





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