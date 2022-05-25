Ольга Любимова: в РФ нет острой проблемы нехватки музыкальных инструментов

25.05.2022
Российская отрасль не сталкивается с острой нехваткой музыкальных инструментов на фоне запрета Евросоюзом и США поставок предметов роскоши, в частности зарубежных скрипок и роялей. Об этом сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Мы очень рады, что в последние годы была очень активно произведена закупка. Поэтому такой острой проблемы, как два-три года назад, сейчас не стоит, благодаря в том числе нацпроекту «Культура», — сказала она.
Министр также уточнила, что в настоящий момент для детских школ искусства ведется закупка музыкальных инструментов в рамках программы импортозамещения.
«Наши дети занимаются на российских музыкальных инструментах», — отметила Любимова.
Фото: Минкультуры РФ