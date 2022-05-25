Александринка представила спектакль с тифлокомментариями для людей с нарушениями зрения

25.05.2022
На Новой сцене Александринского театра впервые прошел спектакль для людей с нарушениями зрения. Постановку «Тварь» на основе романа «Мелкий бес» Федора Сологуба (режиссер Никита Кобелев) провела тифлокомментатор высшей категории Ирина Слепченко, пишет ТАСС.
«Александринский театр стал победителем конкурса, учрежденного благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» в поддержку театров, готовых к развитию тифлокомментирования для незрячих людей. Конкурс был проведен в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд», — рассказала начальник отдела по связям с общественностью Новой сцены театра Оксана Токранова.
Программа в Александринском театре поддержана Всероссийским обществом слепых, Государственной библиотекой для слепых, петербургской театральной школой «Инклюзион», Институтом культурных программ.
Фото: Pixabay