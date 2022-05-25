В Саратове начал работать первый межрегиональный фестиваль хоровых коллективов «Пушкин в музыке»

Первый фестиваль «Пушкин в музыке», приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры, начал работать во вторник концертом в Саратовской областной филармонии при поддержке Минкультуры РФ. Участниками межрегионального фестиваля станут хоровые коллективы из различных регионов Поволжья, пишет ТАСС.

«Сегодня открывается первый межрегиональный фестиваль хоровой музыки под названием „Пушкин в музыке“. Он продлится до 6 июня, и финальным аккордом хоровая музыка зазвучит в этом зале именно в день рождения Александра Сергеевича [Пушкина]. Фестиваль посвящен русскому слову Пушкина. Известные хоровые коллективы, в исполнении которых прозвучат музыкальные сочинения на стихи великого поэта, подадут пример достойного творческого начала», — сказала на открытии директор филармонии Анэта Николаева.





Коллективы из восьми регионов Поволжья выступят как на площадке филармонии, так и в городском парке Саратова, где любой желающий сможет ознакомиться с выступлениями хоровых коллективов.





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