В Музее Жукова появится Многофункциональный детский центр

Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе рабочего визита в Калужскую область, сообщили в пресс-службе ведомства.





В ходе поездки глава министерства посетила филиал Музея Победы «Музей Г. Жукова» в городе Жукове и мемориальный комплекс «Родина Маршала Г.К. Жукова» в деревне Стрелковка.





Ольга Любимова сообщила, что на базе Музея Жукова будет создан филиал Центра детского творчества и патриотического воспитания. Он станет площадкой, где местные дети и подростки смогут заниматься на постоянной основе в кружках. Также в центр смогут приезжать ребята из разных регионов.





«У музея уже есть замечательный зал, где можно будет проводить встречи, где есть экраны, мультимедиа, есть возможность посмотреть всем вместе какое-то документальное кино, пообсуждать и поспорить возможно, — отметила министр культуры. — Но тем не менее в таком замечательном пространстве центр для детей был бы очень важен и для местных жителей, и для всех, кто будет приезжать в гости, а мы постараемся сделать так, чтобы этих гостей было больше и больше».





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ