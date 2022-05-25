В Новой Третьяковке начнет работать выставка работ графика Захарова и скульптора Соколовой

25.05.2022
Выставка «Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем», на которой показаны работы супругов и известных художников XX века, открывается в Новой Третьяковке в среду. В экспозицию вошли более ста гравюр Захарова и 30 скульптур Соколовой, которые перекликаются между собой, пишет ТАСС.
«Выставка Гурия Захарова и Татьяны Соколовой в своем названии имеет продолжение — „Вдвоем“. Это полностью отражено в экспозиции, потому что Гурий Захаров и Татьяна Соколова — удивительный пример творческого союза, пары, тандема», — сказала ученый секретарь Государственной Третьяковской галереи Татьяна Юдкевич.
Экспозиция заняла два этажа, она выстроена в хронологическом порядке.
Фото: Pixabay