В Питере начал работать театральный фестиваль «Радуга» ТЮЗа имени Брянцева

XXIII театральный фестиваль «Радуга» ТЮЗа имени Александра Брянцева открылся в Петербурге в статусе международного события. Он посвящен 100-летию этого знаменитого детского театра России, пишет ТАСС.

В первый вечер зрители увидят новый спектакль «Отец Сергий» Московского театра юного зрителя в постановке народного артиста России Камы Гинкаса.





«Для нас принципиально важно, что даже в эти непростые времена фестиваль сохранил свою международность. Правда, если раньше его программу составляли семь российских и столько же зарубежных спектаклей, то на этот раз наши зарубежные коллеги представлены тремя работами. На фестиваль приедут театры из Турции, Армении и Сербии», — рассказала руководитель фестиваля, директор петербургского ТЮЗа Светлана Лаврецова.





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