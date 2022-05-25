Ольга Любимова посетила филиал Музея Победы «Музей Г.К. Жукова»

25.05.2022
Глава Минкультуры России осмотрела экспозицию «Победы Маршал», приуроченную к 125-летию Георгия Жукова. Об этом сообщается в телеграм-канале Музея Победы.
Уникальная экспозиция заняла площадь 400 квадратных метров, где представлены около 300 экспонатов, в том числе личные вещи советского полководца и государственного деятеля.
Также министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Музея Победы Александр Школьник и глава администрации Жуковского района Калужской области Анатолий Суярко посетили мемориальный комплекс «Родина Маршала Г.К. Жукова» в деревне Стрелковка и обсудили развитие музея и новые образовательные проекты филиала.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ