Ольга Любимова посетила филиал Музея Победы «Музей Г.К. Жукова»

25.05.2022

Ольга Любимова посетила филиал Музея Победы «Музей Г.К. Жукова»
Глава Минкультуры России осмотрела экспозицию «Победы Маршал», приуроченную к 125-летию Георгия Жукова. Об этом сообщается в телеграм-канале Музея Победы.

Уникальная экспозиция заняла площадь 400 квадратных метров, где представлены около 300 экспонатов, в том числе личные вещи советского полководца и государственного деятеля. 

Также министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Музея Победы Александр Школьник и глава администрации Жуковского района Калужской области Анатолий Суярко посетили мемориальный комплекс «Родина Маршала Г.К. Жукова» в деревне Стрелковка и обсудили развитие музея и новые образовательные проекты филиала.

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ