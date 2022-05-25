Поддержку российской культуры обсудили в эфире НТВ

Гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов заявил на ток-шоу «Место встречи»: «Артист-патриот — это человек, который остается со страной в любой ситуации». Темой обсуждения стала отмена российской культуры за рубежом.





«Сегодня нам не хватает новых артистов, новых песен. Для этого всего нужна инфраструктура, нужны карьерные лифты. Чтобы все это работало, необходимы ресурсы, оборудование, инструменты, средства», — добавил глава ПФКИ.





Поясняя основную задачу проведения конкурсов, реализуемых Президентским фондом культурных инициатив, он отметил: «Во время пандемии возникла идея создания Фонда, когда все осознали, насколько в тяжелой ситуации оказалась культура в это время. Сегодня — в период "отмены культуры" — люди из творческой среды работают вдвойне в тяжелых обстоятельствах. Стало понятно, что нужно поддержать их дополнительно. Двери открыты абсолютно для всех, любой человек может подать заявку и получить грант на реализацию своего проекта».





Участниками программы также стали певица Виктория Цыганова, лидер группы «Рондо» Александр Иванов, лидер группы «7б» Иван Демьян, политолог Виктор Олевич, драматург и писатель Валерий Печейкин и др.





Они обсудили, что делать с ситуацией, когда на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией, а из афиш «вымарывают» имена Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, запрещают русских писателей и их книги.





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