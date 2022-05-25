Регионы могут получить субсидии на создание школ креативных индустрий

25.05.2022
Отбор регионов на предоставление господдержки стартовал 24 мая. Об этом сообщается на сайте Минкультуры России.
Ведомство определит субъекты РФ, которые получат субсидии из федерального бюджета на создание школ креативных индустрий в 2023 году. Отбор проводится с 24 мая по 7 июля 2022 года.
Регионам, впервые участвующим в отборе, необходимо представить гарантийные письма, подписанные уполномоченным представителем высшего органа исполнительной власти субъекта РФ.
Прием и регистрация документов проводится по адресу: г. Москва, Малый Гнездниковский переулок, д. 7/6, стр. 1. Дополнительная информация: zotova.l@roskultproekt.ru.
Отбор объявлен в рамках реализации федерального проекта «Придумано в России» и в соответствии с постановлением правительства РФ от 24.12.2021 № 2441.
В этом году школы креативных индустрий откроются в 32 регионах, в том числе в Бурятии, Хакасии, Калмыкии, Мордовии, Башкортостане, Калининградской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской областях.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ