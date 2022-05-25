Иван Ургант рассказал историю неудачного знакомства с Бастой

Шоумен стал одним из участников документального фильма о рэпере Василии Вакуленко «Баста. Суперигра», вышедшего на YouTube-канале Gazgolder.





По словам Урганта, первое знакомство с Вакуленко (Бастой) было заочным и произошло на фоне конфликта между рэп-исполнителем и работниками шоу «Вечерний Ургант».





«Мы познакомились заочно, потому что Вася поссорился со всем музыкальным цехом нашей программы», — сказал ведущий шоу, добавив, что счел конфликт неразрешимым.





Однако со временем Урганту удалось наладить отношения с Вакуленко. Он пригласил рэпера в эфир «Вечернего Урганта». «Я переживал, потому что у него лицо человека, который носит с собой кастет. <...> Но Вася оказался милым, добрым, открытым», — добавил телеведущий.





Фильм о творческом пути и личной жизни Басты вышел в Сети 24 мая.





Фото: кадр из фильма «Баста. Суперигра»