Сергей Бурунов рассказал о сложностях озвучки фильма «Волк с Уолл-стрит»

25.05.2022
Российский актер, озвучивший героя Леонардо Ди Каприо в черной комедии Мартина Скорсезе, поделился впечатлениями о работе на обсуждении фильма в кинотеатре «Октябрь» в Москве.
По признанию Бурунова, участие в этом проекте очень дорого ему. В течение недели он озвучивал главного героя фильма — брокера Джордана Белфорта, что оказалось «наисложнейшей» работой.
«Ди Каприо — невероятный артист. Когда я озвучивал Джордана Белфорта, помню, еле выжил. Что с самим актером происходило — даже не могу представить. "Волк с Уолл-стрит" на каких-то невероятных ресурсах сыгран. Я не понимаю, как он справился», — рассказал актер (цитата по «Экспресс газете»).
В конце апреля фильм «Волк с Уолл-стрит» 2013 года вышел в повторный прокат в России.
Фото: кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»