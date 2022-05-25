На Декаде выпускников творческих вузов прошел открытый балетный показ

25.05.2022
Показом руководила народная артистка РФ, ректор МГАХ, кандидат искусствоведения Марина Леонова, сообщили в Минкультуры России.
В Московской академии хореографии в рамках Всероссийской декады выпускников творческих вузов состоялись мастер-класс «Искусство балета», творческая встреча «Московская балетная школа и Большой театр» и открытый балетный показ «Восходящие звезды Большого театра: 250 лет вместе».
На сцене Учебного театра МГАХ представили «Большое классическое па» из балета «Пахита» Л. Минкуса, «Вариации на тему Рококо» на музыку П. Чайковского, фрагменты из балетов «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Раймонда» А. Глазунова, «Спящая красавица» П. Чайковского. Номера исполнили студенты МГАХ, в том числе выпускники 2022 года, среди которых лауреаты международных конкурсов артистов балета София Маймула, Артемий Титаренко, Ангелина Юркевич и др.
В мастер-классе и творческой встрече участвовали студенты ГИТИСа, Института современного искусства и МГАХ. Своим опытом с ними поделились балетмейстер-репетитор ГАБТа, худрук МГАХ, народный артист СССР Михаил Лавровский и режиссер Большого театра, заслуженный работник культуры РФ Андрей Меланьин.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ