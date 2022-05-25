Студия Warner Bros. могла заменить Эмбер Херд в «Аквамене 2»

Глава DC Films (подразделение WB) Уолтер Хамада подтвердил, что актрисе искали замену для съемок сиквела «Аквамена», пишет Variety.





Во время судебного заседания, рассматривавшего иск Джонни Деппа о клевете и встречный иск Эмбер Херд о возмещении ущерба, актриса сообщила, что едва не лишилась роли в «Аквамене 2». В итоге ее роль сократили до 10 минут.





Свидетель стороны Деппа Уолтер Хамада утверждает, что судебное разбирательство не повлияло на решение киностудии, которая несколько недель раздумывала о том, чтобы провести новый кастинг на роль Меры.





Причиной рассмотрения других кандидатур он назвал нехватку химии между героиней Эмбер Херд и главным персонажем Акваменом в исполнении Джейсона Момоа. Команде удалось «сделать так, чтобы эти отношения работали», однако продюсерам показалось, что это потребовало слишком много сил, пояснил он.





Продолжение фэнтези-фильма по киновселенной DC планируют выпустить на широкие экраны 17 марта 2023 года.





Фото: кадр из «Аквамена»