Раскрыт сюжет сериала «B.Y.C.I» о популярной в 2000-е группе «Тату»

Подробностями проекта поделилась исполнительница одной из главных ролей Ирина Низовцева в беседе с «Газетой.Ru».





По ее словам, «B.Y.C.I» («Бусы») — не документальный сериал, он будет отличаться от подлинной истории дуэта Елены Катиной и Юлии Волковой.





«Сериал "Бусы" действительно про группу "Тату" — историю девочек, их жизнь и проблемы. Однако это все-таки художественный фильм, а не документальный, поэтому сценарий отличается от реальной жизни», — сказала исполнительница роли Юлии Волковой.





Она добавила, что солистки не участвуют в съемках. Их имена в сериале — те же, а фамилии изменены.





В роли Елены Катиной появится Светлана Волошина. Проект разрабатывается творческим объединением Voltstart.





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