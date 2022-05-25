Раскрыты подробности второго сезона «Вампиров средней полосы»

О начале съемок новых эпизодов российского сериала сообщается в Telegram-канале онлайн-кинотеатр START.





В опубликованном ролике показали главного героя истории — деда Славу, которого играет Юрий Стоянов. Он находит открытку с сообщением: «Отпуска не будет. Снимаем второй сезон», прочитав которое глубоко вздыхает.





По сюжету семья вампиров снова окажется в центре событий, они ведут расследование странных убийств в Подмосковье. Вампиры берут под опеку свидетельницу — девочку Милу, за которой ведется охота. Деду Славе и его родственникам придется не только защитить Смоленск, но и пережить беременность Ольги, а также наладить контакт с новым главой хранителей Костей, стремящимся полностью контролировать жизнь вампиров.





Фото: кадр из сериала «Вампиры средней полосы»