Федор Добронравов рассказал о различиях российского и зарубежного кино

На кинофестивале «От всей души» в Ульяновске актер поделился мнением об особенностях отечественного кино, уходе голливудских фильмов и закрытии кинотеатров, пишет «КП».





На вопрос об отношении к тому, что в российских кинотеатрах стали меньше показывать иностранные фильмы, он ответил: «Я счастлив!»





По мнению артиста, отток посетителей и закрытие кинотеатров не являются проблемой. «Ничего страшного, хорошее кино все равно пробьется», — пояснил он, выразив надежду на «всплеск нашего кинематографа».





По мнению Добронравова, в последние 20 лет отечественный кинематограф «задавлен хорошим качественным кино, но другим, не российским».





«Мне кажется, что в нашем кино больше чистоты, больше души, больше совести. Там — больше умения, больше технологий, больше возможностей. А у нас в нашем кино есть такое, чего нет в других», — рассказал народный артист РФ.





Фото: кадр из фильма «День радио»