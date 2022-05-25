МХАТ им. М. Горького проводит большой гастрольный тур по России

В мае и июне московский театр даст спектакли в городах Урала и Сибири. Об этом сообщается на сайте Минкультуры России.





МХАТ имени Горького представит публике постановки из «золотой коллекции». В составе гастрольной труппы — Михаил Кабанов, Ирина Фадина, Сергей Габриэлян, Максим Дахненко, Надежда Маркина, Алиса Гребенщикова, Елена Коробейникова, а также приглашенные звезды и молодые актеры театра.





«Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск — театральные столицы с требовательным, взыскательным зрителем. Чувствуем большую ответственность. Театр покажет сибирякам и уральцам самое лучшее — то, что особенно полюбилось москвичам», — отметил перед гастролями гендиректор театра Владимир Кехман.





Первые спектакли прошли 21 и 22 мая в Екатеринбурге, где показали «Последний срок» и «Мастера и Маргариту».





С 24 по 28 мая в Челябинском театре драмы им. Наума Орлова мхатовцы сыграют «Мастера и Маргариту» и «Зойкину квартиру» в постановке народной артистки СССР Татьяны Дорониной.





С 15 по 16 июня в Новосибирском театре «Глобус» театр представит премьеру сезона — «Женщины Есенина» в постановке Галины Полищук.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ