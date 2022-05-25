Звезда «Вестсайдских историй» Рита Морено станет «бабушкой» Вина Дизеля

Голливудская актриса присоединилась к актерскому ансамблю «Форсажа 10». Об этом сообщил THR.





Рита Морено исполнит роль бабушки главного героя франшизы Доминика Торетто, которого играет Вин Дизель. Он признался, что мечтал сыграть с легендарной актрисой, певицей и танцовщицей, награжденной всеми главными наградами американского шоу-бизнеса — «Оскаром», «Эмми», «Грэмми» и «Тони».





«Думаю, мой возраст ждал своего часа, чтобы ты меня пригласил. Разве это не мило? И вот я здесь», — сказала Морено в видео, записанном вместе с Дизелем.





Рита Морено присоединилась к касту через несколько недель после того, как новым режиссером фильма назначили Луи Летерье, сменившего Джастина Лина, который внезапно покинул пост.





Премьера десятого «Форсажа» запланирована на 19 мая 2023 года.





Фото: Рixabay