Премьера семейной комедии «Мой папа — вождь» с Дмитрием Нагиевым в главной роли состоялась в столичном кинотеатре «Художественный», сообщает ТАСС.

«Это редкий случай комедии, на которую хочется пойти всей семьей. На ней можно вместе смеяться и сопереживать. Ситуация довольна банальна — папа оторвался от семьи. В данном случае это произошло потому, что он был капитаном дальнего плавания, которого все считали пропавшим, а он все это время был вождем племени. На самом деле это довольно типичная для страны ситуация, когда папа все время работает, но важной задачей в какой-то момент жизни для него становится найти контакт с семьей. Комедия как раз об этом», — рассказала гендиректор студии Горького Юлиана Слащева.





По сюжету капитан дальнего плавания Владимир Петров, которого 10 лет считали пропавшим без вести, возвращается домой. Выясняется, что все это время он жил на острове с аборигенами и стал вождем племени.





Фото: Pixabay