Завершилась реставрация картины «Петр I при Красной Горке» Ивана Айвазовского

Первая за более чем 90 лет полная реставрация полотна из фонда Русского музея длилась пять месяцев, говорится в пресс-релизе Минкультуры РФ.





Впервые Русский музей провел открытый для СМИ реставрационный совет, который состоялся в необычном месте — реставрационной мастерской. В честь 350-летия Петра I и 100-летия реставрационных мастерских Русского музея было решено отойти от правил и познакомить журналистов с работой реставраторов, рассказал гендиректор учреждения Владимир Гусев.





По его словам, работа «Петр I при Красной Горке» поступила в Русский музей в 1929 году, однако полная реставрация не проводилась до 2022 года.





«За пять месяцев работы удалось раскрыть истинную красоту и тонкость живописи Айвазовского. Теперь при упоминании этой картины, помимо Петра I и Айвазовского, будут звучать два имени реставраторов Русского музея — Ольги Кленовой и Марата Дашкина», — подчеркнул Владимир Гусев.





Завотделом реставрации масляной живописи Марат Дашкин и ведущий художник-реставратор Ольга Кленова укрепили красочный слой и очистили его от поздних записей и желтого лака, устранили деформации, удалили старые заплаты и загрязнения, усилили холст дублированием.





Картина «Петр I при Красной Горке, зажигающий костер на берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим» войдет в экспозицию «И мореплаватель, и плотник. Петр Великий в русской художественной культуре XVIII-XIX веков», посвященную 350-летию императора. Выставка откроется 8 июня в Михайловском (Инженерном) замке ГРМ в Петербурге.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ