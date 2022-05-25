Сергей Шнуров выразил опасения о судьбе молодежной культуры в России

Лидер группы «Ленинград» на пресс-конференции в ТАСС выступил с критикой состава Российской музыкальной ассоциации, о создании которой объявил певец Николай Басков.





Шнуров перечислил музыкантов из объединения — Баскова, Лепса, Бабкину, Маршала, Газманова, Долину, заметив, что только Газманов является композитором. Он подчеркнул, что певцы «собираются заниматься воспитанием молодежи», при этом они «никогда не писали ни одной песни».





«Это как? Это норм? Кто среди них Чайковский? Что будет с молодежной культурой так называемой, если люди, которые не писали ни одной песни, вдруг берутся заниматься этим направлением?» — говорит рок-музыкант и шоумен.





Ранее народный артист РФ Николай Басков объявил о создании Российской музыкальной ассоциации, которую он предполагает возглавить.





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