РГСАИ объявила о проведении выборов ректора

25.05.2022
ФГБОУ ВО «Российская государственная специализированная академия искусств» информирует о проведении процедуры выборов ректора.
Выдвижение кандидатур на должность ректора академии заканчивается 7 июня 2022 года в 18:00 по московскому времени (включительно).
Общее собрание коллектива (конференции) по выборам ректора запланировано на 30 июня 2022 года.
С подробной информацией о процедуре выборов можно ознакомиться в разделе «Выборы ректора» на официальном сайте
Российской государственной академии искусств.
Фото: Рixabay