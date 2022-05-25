РГСАИ объявила о проведении выборов ректора

25.05.2022

РГСАИ объявила о проведении выборов ректора
ФГБОУ ВО «Российская государственная специализированная академия искусств» информирует о проведении процедуры выборов ректора.

Выдвижение кандидатур на должность ректора академии заканчивается 7 июня 2022 года в 18:00 по московскому времени (включительно).

Общее собрание коллектива (конференции) по выборам ректора запланировано на 30 июня 2022 года.

С подробной информацией о процедуре выборов можно ознакомиться в разделе «Выборы ректора» на официальном сайте Российской государственной академии искусств.

Фото: Рixabay