Театры из Белоруссии и ДНР участвуют в фестивале кукольных театров в Брянске

Первый международный фестиваль камерных и моноспектаклей театров кукол «Объять необъятное» начался во вторник в Брянске, он посвящен 205-летию со дня рождения поэта, писателя и драматурга Алексея Толстого. Об этом сообщила ТАСС директор Брянского областного театра кукол Екатерина Вишневская.

Свои постановки покажут девять творческих коллективов, в том числе из белорусских Гомеля и Могилева, а также из Горловки Донецкой Народной Республики.





«Сегодня открылся первый международный фестиваль камерных и моноспектаклей театров кукол, первый день организован в формате капустника, небольших выступлений — визитных карточек театров. Вместе с нашим коллективом в фестивале участвуют девять театров из Смоленска, Владимира, Новосибирска, Орла, Липецка, а также из белорусских Могилева, Гомеля и из Горловки Донецкой Народной Республики», — сказала Вишневская.





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