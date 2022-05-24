В повторный прокат выйдут фильмы Юрия Быкова «Дурак», «Жить» и «Майор»

Кинокомпания TenLetters сообщила о начале повторного проката трех фильмов Юрия Быкова: «Дурак», «Жить» и «Майор». Показы пройдут в рамках «Месяца Юрия Быкова», пишет «Культуромания».

Повторный прокат начнется в июле. Точные даты начала показов в кинотеатрах пока не называются.





Фильм «Жить» — первый полнометражный фильм Юрия Быкова, вышедший в 2010 году. Фильмы «Майор» и «Дурак» вышли в 2013 и 2014 годах соответственно.





В июне в повторный прокат в российских кинотеатрах выйдут «Приключения Буратино», «Чиполлино» и «Тайна третьей планеты».









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