Россия прекратит отправлять на выставки за рубеж произведения искусства из своих музеев

Произведения искусства, находящиеся в российском музейном фонде, не должны отправляться на зарубежные выставки, сообщил «Интерфаксу» спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Я думаю, что надо просто понимать, что какое-то время эти вещи должны побыть дома. Может, это самое главное, чтобы сегодня, это общая такая позиция с Минкультуры и МИД РФ, вещи побыли дома какое-то время, пока ситуация не успокоится. Потому что, мне кажется, сегодня лучше принимать выставки, чем отправлять российские произведения искусства за рубеж, даже, может быть, в дружественные и нейтральные страны», — приводит его слова агентство.Вернуться к практике участия в зарубежных выставках можно будет тогда, когда ситуация станет «поспокойнее», добавил Швыдкой.

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