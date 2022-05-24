Телеканал НТВ анонсировал проект в виртуальной реальности «Аватар-шоу»

Новый проект станет аналогом популярного музыкального шоу «Маска», рассказал генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн.





По его словам, в «Аватар-шоу» будут участвовать вымышленные персонажи, которым артисты подарят свои голоса и движения. Для этого команда проекта более полугода разрабатывала специальную технологию.





В каждом выпуске будет восемь участников, скрывающихся под аватарами и выступающих в специальной комнате, откуда они смогут управлять персонажами.





Съемки будут проходить в условиях строгой конфиденциальности — участники не будут видеть друг друга. Оценивать выступления будет жюри из пяти человек. Ведущим проекта стал Вячеслав Макаров.





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