В Питере в этом году не будут проводить фестиваль «Музыкальная коллекция»

Международный фестиваль Филармонии имени Дмитрия Шостаковича «Музыкальная коллекция» впервые за 16 лет решено не проводить из-за невозможности подтвердить его международный статус. Такое решение приняло руководство старейшей концертной организации России, сообщил ТАСС заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский.





«В этом году провести фестиваль в его международном статусе по объективным причинам нет никакой возможности, а высасывать какую-то международность из пальца неприлично. Поэтому было принято решение его не проводить», — пояснил заместитель худрука.





Фестиваль предполагалось провести с 1 по 30 июня при участии коллективов, дирижеров и солистов из Великобритании, Норвегии и Швейцарии. Отменились и гастроли пианиста Григория Соколова, живущего в Италии.





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