Страны БРИКС расширяют культурное сотрудничество

Сегодня министр культуры Ольга Любимова совместно с министрами культуры стран БРИКС подписала План действий по реализации Соглашения между правительствами государств БРИКС о сотрудничестве в области культуры.

В документе, который рассчитан на период с 2022 по 2026 год, отражены новые перспективные направления совместной работы по вопросам сохранения и популяризации культурного наследия стран БРИКС, развитие сотрудничества в цифровом пространстве и сфере креативных индустрий, а также укрепление многостороннего партнерства в сфере киноиндустрии.

Фото: Минкультуры РФ