Вышел первый трейлер самого дорогого фильма Netflix «Серый человек»

Дебютным роликом по шпионскому экшну с Райаном Гослингом, Крисом Эвансом и Аной де Армас в главных ролях стриминг поделился на ютьюб-канале.





Фильм «Серый человек» (The Gray Man) режиссеров Энтони и Джозефа Руссо («Первый мститель: Другая война») основан на цикле романов Марка Грини.





В центре истории — экс-оперативник ЦРУ Корт Джентри, он же Сьерра Шесть (Гослинг), который стал наемным убийцей. За ним по всему миру охотится бывший коллега Ллойд Хансен (Эванс), который ни перед чем не остановится, чтобы убить его. Агент Дэни Миранда (де Армас) поддерживает Джентри, которому больше не к кому обратиться.





Премьера фильма в избранных кинотеатрах состоится 15 июля. Цифровой релиз назначен на 22 июля.





Фото: кадр из трейлера фильма «Серый человек»