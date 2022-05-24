Павел Пепперштейн и его цифровой двойник написали сборник рассказов

Российское издательство Individuum выпустило книгу «Пытаясь проснуться», написанную человеком в соавторстве с нейросетью. Об этом сообщил сервис Bookmate.





Авторами сборника «Пытаясь проснуться» стали художник и писатель Павел Пепперштейн и его «двойник» ruGPT-3, обученный на классической литературе, а также рассказах и интервью Пепперштейна. Тексты нейросети отобрали автор-человек и редактор издательства Феликс Сандалов.





Писатель признался, что ему понравились рассказы «Нейро Пепперштейна», хотя он не увидел в них сходство со своими.





Бумажная книга появится в книжных магазинах до конца мая, электронная версия доступна на Bookmate с 24 мая.





Фото: Рixabay