Арнольд Шварценеггер возглавит каст шпионского сериала Netflix

Исполнительным продюсером и режиссером шоу назначен создатель «Безумцев» и некоторых серий «Сорвиголовы» Фил Абрахам, сообщил Deadline.





Звезда франшизы «Терминатор» и актриса Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик») сыграют отца и дочь, которые узнают неожиданную правду — оба долгое время работали в ЦРУ и скрывали это друг от друга. Герои осознают, что их отношения построены на лжи. Объединившись для борьбы с противниками, они попытаются наладить контакт.





Название проекта и дата премьеры пока не названы.





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