Россияне назвали роль в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!» самой любимой у Калягина

24.05.2022
Роль бродяги Бабса Баберлея из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975) стала лидером рейтинга любимых среди зрителей образов народного артиста РСФСР Александра Калягина в кино, в пятерку лидеров также вошли его герои из картин «Старый Новый год» (1980) и «Мертвые души» (1984). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».
Канал проводил опрос специально к юбилею Калягина, которому 25 мая исполняется 80 лет, любимые роли выбирали свыше двух тысяч зрителей.
«Абсолютным победителем голосования стал бродяга Бабс Баберлей из фильма режиссера Виктора Титова „Здравствуйте, я ваша тетя!“ по мотивам пьесы Брэндона Томаса „Тетка Чарлея“. Своим любимым персонажем его назвали 68% зрителей, участвовавших в опросе», — рассказали в пресс-службе.
Фото: Pixabay